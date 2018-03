Найдены клетки мозга, отвечающие за возникновение никотиновой зависимости

Группа ученых из университета Рокфеллера смогла изучить влияние никотина на мозг мышей и зафиксировать клетки, которые наиболее активно реагируют на попадание вещества в организм. Открытие позволяет взять никотиновую зависимость под контроль.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет republic со ссылкой на ScienceAlert.

В мозге мышей ученые отследили активность группы клеток, которые особенным образом реагировали на введение никотина. Речь идет о двух областях – медиальной хабенуле и межпузырном ядре. Обе расположены в среднем мозге – той части органа, которая у людей почти полностью совпадает с мышами.

Ученые до этого открыли особые механизмы появления нейротрансмиттеров, которые отвечают за появление никотиновой зависимости. В этот раз исследователи смогли изучить работу небольшого кластера клеток, которые изменяют свою активности после хронического употребления никотина.

Обычно хабенула (она же – поводок эпиталамуса) после приема никотина посылает сигнал в межпузырное ядро, после чего оно снижает приятный эффект от наркотического вещества и ограничивает его потребление. Тем не менее, никотиновая зависимость постоянно подталкивает человека к тому, чтобы курить больше. Ученые задались вопросом: почему организм требует больше никотина, если мозг предусмотрел механизм защиты от зависимости?

Оказалось, что хроническое употребление никотина меняет определенную группу нейронов. Исследователи из университета Рокфеллера выяснили это, когда после шести недель регулярного питья никотиновой смеси мозги лабораторных мышей показали изменения. Ученые назвали меняющиеся нейроны Amigo1. Если вещество поступает в организм регулярно, то эти клетки выпускают нейротрансмиттеры, которые блокируют сигнал от хабенулы. В итоге, организм не успевает ограничить потребление никотина, и вырабатывается зависимость.

Теперь ученым предстоит понять, как можно изменить нейроны, порождающие зависимость от никотина. Если исследователям удастся научиться манипулировать этими клетками, то хабенула вновь сможет блокировать чрезмерные поступления никотина и не дать человеку подсесть на сигареты.