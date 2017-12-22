Ученые определили важность зимнего секса для здоровья человека

Ученые установили, что занятия сексом наиболее важны для здоровья человека в зимнее время. Об этом пишет издание Times Now.

Так, секс является лучшим способом для борьбы со стрессом, в том числе и с зимней депрессией, поскольку он помогает вырабатывать эндорфины, которые способствуют хорошему настроению человека.

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Исследователи из Университета Уилкса в Пенсильвании в частности, считают, что он способствует повышению иммунитета благодаря выработке антигенов, например иммуноглобулина, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с простудой и гриппом. И хотя оргазм не может заменить вакцину от гриппа, он, безусловно, может дать вашему телу отличную защиту против некоторых инфекций.

Также исследователи утверждают, что здоровый секс является залогом молодости организма. Мужчины и женщины, которые регулярно занимаются сексом, выглядят на 5-7 лет моложе своего возраста. Занятия сексом способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Также секс помогает снизить вероятность рака простаты у мужчин. Как выяснили в Гарвардской медицинской школе, регулярные занятия сексом снижают риск заболевания раком простаты на 22%.

Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.