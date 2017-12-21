Johnson & Johnson оштрафовали во Франции на 25 млн евро

Компания Johnson & Johnson выплатит штраф в размере 25 млн евро за препятствование выходу на рынок Франции аналогов обезболивающего пластыря Дюрогезика, пишет Reuters.

В антимонопольном ведомстве Франции подчеркнули, что Johnson & Johnson неоднократно вмешивалась в процесс регистрации генерических версий Дюрогезика, а медпредставители компании, общаясь с врачами и специалистами здравоохранения, негативно отзывались о более дешевых аналогах обезболивающего пластыря с фентанилом.

Патентная защита Дюрогезика истекла в 2005 года. О действиях Johnson & Johnson в регуляторные органы сообщила компания Ratiopharm (позже была приобретена Teva), по ее инициативе было возбуждено дело.