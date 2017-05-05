Johnson & Johnson выплатит $110 млн американке, заболевшей раком из-за использования продукции компании

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) выплатит $110 млн в качестве компенсации жительнице штата Вирджиния, заболевшей раком после использования продукции компании с содержанием талька, сообщает агентство Reuters.

Соответствующий приговор вынес 4 мая суд американского города Сент-Луис (штат Миссури).

По утверждению женщины, она использовала присыпку с тальком производства J&J ежедневно на протяжении 40 лет. В 2012 году у потерпевшей был диагностирован рак яичников, который затем распространился на печень. В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии.

В ответном заявлении компания J&J отметила, что сочувствует заболевшей женщине, однако намерена обжаловать решение суда.

Johnson & Johnson уже признавали виновной в мошенничестве и сокрытии информации о том, что ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью. В феврале 2016 года cуд Сент-Луиса обязал J&J выплатить в общей сложности $72 млн в качестве штрафа и компенсации семье скончавшейся в октябре прошлого года от рака яичников в возрасте 62 лет Жаклин Фокс. В мае 2016 года другой суд штата Миссури присудил $55 млн в качестве компенсации женщине, также заболевшей раком яичников после использования продукции компании.