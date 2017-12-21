Ученые заявили о новом эффективном методе лечения выпадения волос у женщин

Пилотное исследование продемонстрировало эффективность и безопасность нового подхода к терапии облысения у женщин, что комбинация миноксидила и спиронолактона способствует замедлению выпадения волос, пишет International Journal of Dermatology.

Читайте такжеИсследование показало, что голодание вызывает интенсивный рост волосВ клинических испытаниях приняли участие 100 женщин, которые на протяжении 12 месяцев ежедневно принимали миноксидил (0,25 мг) и спиронолактон (25 мг). Состояние волосяного покрова оценивалось при включении в исследование, через 6 и 12 месяцев.

Для оценки выраженности клинических проявлений облысения у женщин была применена шкала Sinclair, через 6 месяцев состояние участниц улучшилось на 0,85 (на исходном уровне средний показатель был 2,79 балла), а через 12 месяцев на 1,3. Показатель интенсивности выпадения волос снизился на 2,3 и 2,6 балла через 6 и 12 месяцев соответственно.

Авторы работы отмечают, что полученные ими данные свидетельствуют о перспективности данного метода лечения алопеции у женщин, однако необходимо проведение более масштабных клинических исследований с плацебо-контролем.