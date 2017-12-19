Диетологи рассказали, чем полезно киви

Диетологи отмечают, что употребление киви укрепляет иммунную систему человека, усиливает восстановительные функции и стрессоустойчивость организма.

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Употребляя киви каждый день можно избавить свой организм от вредного холестерина, укрепить стенки мелких сосудов и капилляров, нормализовать состав крови, снизить риск развития тромбоза, предотвратить развитие гипертонии.

Киви богат фруктовыми кислотами, поэтому его употребление может вызывать пощипывание, легкое жжение в ротовой полости. Детям не стоит давать большое количество киви из-за риска возникновения дерматозов ротовой полости. Не стоит употреблять киви вместе с молоком. Помните, что чрезмерное употребление этого фрукта может привести к аллергии.

Медики отмечают, что вещества, которые содержатся киви, благотворно влияют на сердечную деятельность, активизируют клеточный обмен, улучшают пищеварение, минимизируют риск возникновения онкозаболеваний.

Этот продукт является отличным профилактическим средством при ревматических болезнях, предотвращает развитие мочекаменной болезни, улучшает работу дыхательной системы.

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Доказано, что однo киви на десерт способна предупредить появление тяжести в желудке, поможет избавиться от изжоги, выведет лишний натрий из организма (это полезно тем, кто любит соленую пищу).

Часто киви используется в составе различных масок для лица, после этого кожа становится мягкой, бархатистой, улучшается тургор ткани, восстанавливается здоровый цвет лица.