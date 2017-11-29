Развитие астмы у детей связана со здоровьем кишечника - ученые

По данным нового исследования, проведенного в Университете Альберты, в развитии астмы у детей виноваты не только гены, но и кишечные бактерии. Вероятно, открытие поможет разработать новые методы профилактики астмы. Исследователи проанализировали данные более 1000 матерей и их детей, пишет The Hindustan Times.

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Ученые выяснили, что у склонных к астме мальчиков, родившихся у женщин с астмой, вероятность наличия в возрасте 3-4 месяцев ряда особенностей микробиома (бактериального состава) кишечника была повышена на треть. В частности, у них в кишечнике было намного меньше бактерий рода Lactobacillus, особенно если мать также страдала от аллергии или имела лишний вес.

Астма у матери влияла и на микробиом девочек, но по-другому. Так, у дочерей женщин с астмой в кишечнике оказалось больше бактерий семейства Bacteroidaceae. Эти бактерии поддерживают слизистый барьер, предотвращающий повреждение клеток кишечника вредными веществами. Ученые полагают: возможно, это защищает девочек от астмы в детстве, но увеличивает риск ее развития в период полового созревания.