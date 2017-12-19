Треть пациентов с диабетом отказываются от лечения из-за тяжелых побочных эффектов - исследование

Ученые подсчитали частоту отказа от медикаментозной терапии диабета 2 типа из-за развития побочных эффектов, пишет MedicalXpress.

Читайте такжеМедики рассказали, какую болезнь может вылечить лечебное голоданиеАвторы исследования проанализировали медицинскую информацию 1,6 млн пациентов с диабетом 2 типа, принимавших участие в 48 клинических и наблюдательных исследованиях приверженности терапии инъекционными и пероральными препаратами.

Чаще всего из-за побочных эффектов пациенты прекращают принимать метформин (в 30% случаев), на втором месте оказались препараты из класса производных сульфонилмочевины – больные в 23% случаев бросают терапию из-за нежелательных явлений. Еще около 20% больных по этой причине перестают принимать пиоглитазон.

Наиболее высокая приверженность терапии наблюдалась среди пациентов, использовавших препараты из нового класса глиптинов (ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа), в этом случае показатель отказа от лечения из-за побочных эффектов составил только 10-20%.