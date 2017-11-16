Медики рассказали об основных симптомах диабета
10:45, 16 ноября 2017Страна
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В результате неконтролируемого диабета возникает гипергликемия, что приводит к поражению многих систем организма.
При сахарном диабете ухудшается зрение / УНИАН
Диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови.
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В результате неконтролируемого диабета возникает гипергликемия (повышение уровня глюкозы в сыворотке крови), что приводит к поражению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.
Основные симптомы диабета:
• чрезмерное мочеотделение,
• жажда,
• постоянное чувство голода,
• потеря веса,
• ощущение усталости,
• ухудшение зрения.
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