Медики рассказали об основных симптомах диабета

Диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови.

Читайте такжеВ мире 8 % женщин живут с сахарным диабетом - ВОЗ

В результате неконтролируемого диабета возникает гипергликемия (повышение уровня глюкозы в сыворотке крови), что приводит к поражению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов.

Основные симптомы диабета:

• чрезмерное мочеотделение,

• жажда,

• постоянное чувство голода,

• потеря веса,

• ощущение усталости,

• ухудшение зрения.