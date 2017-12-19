Неврологи рассказали о еще одном симптоме слабоумия

Ученые из Ассоциации болезни Альцгеймера добавили к списку еще один симптом развития слабоумия - человек начинает повторять одни и те же действия, пишет Zee News.

Читайте такжеВ мире около 50 миллионов людей страдают старческим слабоумием - ВОЗ

Человек, у которого начинает развиваться деменция, начинает несколько раз в день бриться, собирать какие-то предметы, задает одни и те же вопросы.

Причина - угасание клеток мозга. При этом внешние факторы могут быть и причиной описанных симптомов, и усиливающим их элементом. Эксперты подчеркивают: люди, задающие одни и те же вопросы, возможно, пытаются выразить определенную тревогу, попросить о помощи, справиться с беспокойством или ощущением отсутствия личной безопасности.

Депрессия, кстати, также является симптомом деменции. Перемены настроения, изменение характера, апатия, вялость, спутанность сознания, проблемы с ориентацией в пространстве, потеря нити разговора, - все это тоже тревожные симптомы. На данный момент в мире насчитывается порядка 47 миллионов человек с деменцией. И ожидается дальнейший рост числа лиц с деменцией.