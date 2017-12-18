В Сальвадоре за рождение мертвого ребенка женщин дают 30 лет тюрьмы

Апелляционная палата одного из судов Сальвадора утвердила приговор Теодоре Васкес, обвиняемой в убийстве своего нерожденного ребенка. Это обвинение распространяется на женщин, которых подозревают в намеренном прерывании беременности. В ООН уже призывали Сальвадор приостановить действие статьи 133, предусматривающей наказание за аборт и «убийство с отягчающими обстоятельствами».

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Теодора Васкес была на девятом месяце беременности, когда ощутила сильную боль и вызвала «скорую помощь». Женщина потеряла сознание, а очнувшись, узнала, что ребенок родился мертвым. В 2008 году ее признали виновной в преднамеренном убийстве и приговорили к 30 годам тюрьмы.

В ходе недавнего визита в Сальвадор Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн встретился с Теодорой Васкес и еще тремя задержанными женщинами, которые пережили выкидыш или осложнения, связанные с беременностью. Его пресс-секретарь Лиз Троссел напомнила, что, начиная с 1988 года больше 40 женщин получили сроки по подобным обвинениям.

«В Сальвадоре принят один из самых драконовских законов в мире, устанавливающий абсолютный запрет на аборты независимо от обстоятельств – даже в том случае, если женщина была изнасилована или ее жизни угрожает опасность», - отметила представительница Управления ООН по правам человека.

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Лиз Троссел добавила, что этот закон, как правило, применяется к женщинам из бедных слоев населения. Неизвестно ни одного случае, чтобы по подобным обвинениям в тюрьму попала состоятельная женщина.

В ООН утверждают, что все эти дела не соответствуют международным стандартам правосудия. Правозащитники ООН и потребовали, чтобы женщин, находящихся в заключении, немедленно освободили, и призвали Сальвадор отменить запрет на аборты.