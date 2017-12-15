Стволовые клетки показали свою эффективность в терапии ДЦП - исследование

Результаты клинического исследования по применению клеток из пуповинной крови для лечения ДЦП показали значительное улучшение показателей двигательной функции и плотности нейронных связей у пациентов, сообщает Stem Cells Translational Medicine.

Читайте такжеУченые описали, как глутамин контролирует генетическую программу в клеткеУченые из Университета Дьюка (США) подвели итоги второй фазы рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования по применению собственных гемопоэтических стволовых клеток из пуповинной крови для лечения ДЦП. В исследовании приняли участие 63 ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет. Внутривенная инъекция стволовых клеток крови была проведена 32 пациентам, 31 ребенку было введено плацебо. Образцы пуповинной крови для лечения были переданы из 16 международных банков пуповинной крови из разных стран.

Наибольший эффект от трансплантации наблюдался у пациентов, которые получили более 20 млн стволовых клеток пуповинной крови на 1 кг массы тела, вне зависимости от возраста, этиологии и тяжести заболевания. У этих пациентов спустя год после трансплантации наблюдались значительные улучшения двигательных функций и плотности нейронных связей.