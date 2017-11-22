Активность вируса гриппа в Украине остается низкой - эпидемиологи

Активность гриппа в регионах Украины остается низкой, сообщили в Центре гриппа и ОРВИ.

На 46-й неделе 2017 года зарегистрировано 46 случаев гриппоподобных заболеваний. больше всего среди взрослого населения.

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На отчетной неделе в лечебные учреждения госпитализирован 31 человек, состояние здоровья которых определено как тяжелая острая респираторная инфекция.

Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 433,4 на 100 тыс.населения, что больше на прошлой неделе на 3,4 %.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской – 769,4 на 100 тысяч населения, самый низкий в Тернопольской областях – 218,8.

Ни в одной из областей Украины не наблюдается эпидемического подъема заболеваемости. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети до 14 лет. Летальных случаев от гриппа на отчетной неделе не было. ОРВИ заболело 167 566 людей, что типично для этого времени года, однако больше на прошлой неделе на 3,4%

Вирусов гриппа на этой неделе не определено.

Смертей из-за осложнения от гриппа на этой неделе не зафиксировано.

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Эпидемиологи напоминают, что грипп – это острое респираторное заболевание, которое вызывается вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.

Симптомы гриппа: высокая температура, которая держится минимум 5 дней, головная боль, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, тошнота, кашель, который может длиться 2 недели и более, насморк.

Симптомы гриппа начинаются внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

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При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.