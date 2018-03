Ученые обнаружили новую причину развития слабоумия

Группа ученых под руководством профессора Гарта Купера из Университета Манчестера выяснила, что скопление мочевины в клетках и тканях тела может нанести непоправимый ущерб головному мозгу, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам специалистов, уровень мочевины в мозге напрямую связан с синдромом Гентингтона (одна из форм слабоумия).

Однако выводы можно спроецировать на все формы деменции. Мочевина - это химическое соединение, формирующееся в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, особенно опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, а оттуда она уже поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации.

Токсичной концентрацией, по мнению ученых, является превышение нормы в четыре раза. Врачи уже используют препараты на основе лактулозы для снижения уровня аммиака в других частях тела. Возможно, когда-нибудь будет создано лекарство, способное остановить развитие слабоумия, предполагают ученые.