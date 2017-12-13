Британские кардиохирурги спасли младенца, родившегося с сердцем вне тела (видео)

Врачам в Великобритании впервые удалось спасти ребенка, родившегося с редкой аномалией - сердце девочки находилось вне ее тела.

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Новорожденная перенесла три операции, первая из которых была сделана через 50 минут после рождения девочки, сообщает BBC.

В операции принимали участие около 50 специалистов.

Это первый случай в Великобритании, когда ребенку с этой редкой аномалией (таких детей всего несколько на миллион) удалось спасти жизнь.

В США такие случаи также являются единичными.