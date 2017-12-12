Развитие рака молочной железы зависит от веса женщины - ученые



Избыточный вес увеличивает риск развития рака молочной железы, так как жировые клетки вырабатывают гормоны, способствующие формированию опухолей. Новое исследования доказали, что потеря веса защититься от рака груди, рассказывает Zee News.

Читайте такжеОтказ от завтрака вызывает развитие тяжелых заболеваний - ученые

Специалисты из США проанализировали данные 61000 женщин в возрасте от 50 до 79 лет. За участницами следили в течение 11 лет. Исследование показало: потеря веса существенно уменьшала вероятность развития рака молочной железы. Так, у женщин, потерявших 5% от собственного веса, риск рака снизился на 12%. А у тех, кто потерял 15% от своего веса, риск стал на 37% меньше.