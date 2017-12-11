В детском питании известного мирового производителя обнаружили опасную бактерию

Французский производитель детского молока Lactalis и органы здравоохранения отзывают крупную продукции детского питания из-за риска заражения сальмонеллой, сообщает The Guardian.

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По информации издания издания, во Франции зафиксировано 26 случаев заболевания сальмонеллезом среди детей после употребления продуктов производства Lactalis.

Представитель компании Michel Nalet заявил, что "почти 7000 тонн" детской продукции, возможно, были заражены сальмонеллой и пока неизвестно сколько опасной детской продукции уже продано, а сколько остается на складах.

Крупные партии уже отзывают из Великобритании, Китая, Пакистана и из Судана.

Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов. Он продает детское молоко в пакетах от 350 до 950 граммов, которые продаются во всем мире под различными торговыми марками, включая Milumel, Picot и Celi.