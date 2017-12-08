Форма лица может рассказать о состоянии здоровья - исследование

10:48, 08 декабря 2017
Зарубежные новости
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Люди казались участникам более здоровыми после снижения ИМТ и процента жира.

pixabay.com

Ученые из Университета Маккуори выяснили, что люди с худыми лицами кажутся более здоровыми, пишет The Daily Mail. А меньшее количества жира на лице, по мнению некоторых, говорит о нормальном артериальном давлении. Вероятно, выводы исследователей приведут к разработке методов диагностики состояния здоровья по форме лица.

Читайте такжеБотокс влияет на способность сочувствовать и понимать эмоции собеседника - исследованиеСпециалисты сделали фото 50 малазийских китайцев, 50 европеоидов и 50 чернокожих мужчин с нейтральным выражением лица. Люди смотрели прямо в камеру. Еще ученые измерили Индекс массы тела (ИМТ), процент жира в организме и артериальное давление этих людей. Состояние здоровья людей на фото оценивали другие участники той же этнической принадлежности. Также были оценены размер и форма лиц. 

Во второй части исследования 26 представителей европеоидной группы попросили изменить 60 фотографий так, чтобы люди на фото стали выглядеть максимально здоровыми. Форма лица и этническая принадлежность оказались тесно связаны с артериальным давлением. Кроме того, специалисты обнаружили: люди казались участникам более здоровыми после снижения ИМТ и процента жира.

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Теги: #ожирение#здоровый способ жизни#лишний вес