Форма лица может рассказать о состоянии здоровья - исследование

Ученые из Университета Маккуори выяснили, что люди с худыми лицами кажутся более здоровыми, пишет The Daily Mail. А меньшее количества жира на лице, по мнению некоторых, говорит о нормальном артериальном давлении. Вероятно, выводы исследователей приведут к разработке методов диагностики состояния здоровья по форме лица.

Читайте такжеБотокс влияет на способность сочувствовать и понимать эмоции собеседника - исследованиеСпециалисты сделали фото 50 малазийских китайцев, 50 европеоидов и 50 чернокожих мужчин с нейтральным выражением лица. Люди смотрели прямо в камеру. Еще ученые измерили Индекс массы тела (ИМТ), процент жира в организме и артериальное давление этих людей. Состояние здоровья людей на фото оценивали другие участники той же этнической принадлежности. Также были оценены размер и форма лиц.

Во второй части исследования 26 представителей европеоидной группы попросили изменить 60 фотографий так, чтобы люди на фото стали выглядеть максимально здоровыми. Форма лица и этническая принадлежность оказались тесно связаны с артериальным давлением. Кроме того, специалисты обнаружили: люди казались участникам более здоровыми после снижения ИМТ и процента жира.