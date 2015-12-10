Ученые рассчитали, как нужно похудеть, чтобы выглядеть привлекательно

Для эксперимента ученые выбрали изображения лиц, так как именно лицо точно отражает индекс массы тела (ИМТ) и является надежным индикатором здоровья. По мнению исследователей, полнота лица часто связана с ослабленной иммунной системой, проблемами в сердечно-сосудистой системе и респираторными инфекциями, и даже небольшое снижение веса может улучшить здоровье, пишут Новости Израиля.

Ученые составили набор изображений лиц мужчин и женщин 20-40 лет с постепенным увеличением массы тела и просили участников исследования выбрать из пары случайно подобранных снимков тот, человек на котором обладал большим весом.

Оказалось, что порог, при котором участники замечают изменения в массе тела, составляет 1,33 кг/кв м. После этого ученые попытались определить порог, при котором вариации полноты лица влияют на восприятие привлекательности.

Они обнаружили, что для того, чтобы выглядеть более привлекательными, женщине среднего роста необходимо похудеть на 6,3 кг, а мужчине – на 8,2 кг. По мнению исследователей, привлекательность женщин в большей мере зависит от массы тела, чем привлекательность мужчин: это означает, представительницам слабого пола достаточно меньшего изменения в весе.