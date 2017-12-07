Витамины в желейных конфетах опасны для детей - результаты исследования

Исследования ConsumerLab выявили, что витамины в желейных конфетах опасны для детей, пишут Vesty. Исследование проводилось в США, и в ее ходе были обследованы 50 брендов этих изделий. 80% из их числа не удовлетворяют стандартным диетологическим критериям. В части из них были опасно высокие уровни содержания витаминов, в других – избыток сахара и консервантов.

Читайте такжеДиетологи рассказали, как правильно питаться в холодное время года

ConsumerLab приобрел образцы 50 брендов, из них 5 – наиболее популярные в США и Канаде. В 12 марках конфет доза витаминов была на 24% ниже, чем указано на упаковке, или на 157% выше. Большая часть поливитаминов не имела лицензии FDA (Федерального управления США по контролю за лекарствами и продуктами), то есть они не прошли должных проверок.

Исследование показало, что в желейных конфетах для взрослых компании Centrum недостает 10 витаминов и питательных веществ. В популярной в США продукции компаний Vitafusion и NaterMade недоставало 9 витаминов. В изделиях компании Smarty Pants недоставало витаминов В1, В3 и К, а также железа, магния, цинка, селена и хрома.

4 сорта конфет содержали очень большое количество витамина А. Это ирорастворимый витамин, накапливающийся в печени и других органах на длительный срок. Передозировка вызывает отравление, проявляющееся головокружением, тошнотой, головной болью, болью в суставах и даже поражением сердца.

В желейных конфетах также отмечались слишком высокие уровни консервантов и сахара, что затрудняет усвоение части минералов и может стать причиной кариеса у детей.

Читайте такжеАнализ слезы расскажет о содержании витаминов в организме - исследование

Советы для тех, кто дает детям поливитамины:

1. Надо посоветоваться с педиатром: возможно, витамины вашему ребенку не нужны. Врач может назначить анализы крови на содержание витаминов и железа и, принимая во внимание рост и вес ребенка, прийти к выводу, что ему не нужны дополнительные витамины.

2. Натуральные полезнее: желательнее всего получать витамины и минералы из овощей и фруктов. Надо проконсультироваться с диетологом о том, как составить рацион ребенка, чтобы поливитамины не понадобились.

3. Никаких консервантов: если все же поливитамины малышу нужны, то надо выбирать такие, которые не содержат сахара и консервантов. И в любом случае покупать лишь те бренды, которые лицензированы министерством здравоохранения.