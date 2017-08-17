Мясо молочных телят не имеет никаких полезных свойств и опасно для здоровья - эксперт

Специалисты в отрасли животноводства утверждают, что мясо молочных телят в первые недели их жизни запрещено к употреблению и даже опасно для человека.

Читайте такжеПитание в жаркую погоду: забудьте о кофе, сладкое и мясо

Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, эксперты в области животноводства подчеркивают, что новорожденные телята отличаются физиологией от взрослых особей.

По словам эксперта ветеринарной медицины Ассоциации животноводов Украины Александра Метинского, в организме новорожденного теленка, а, следовательно, и в мясе, содержится большое количество воды, которая насыщена мекониевыми токсинами (меконий - первородный кал теленка).

"Теленок 9 месяцев находился в утробе матери, и продукты его жизнедеятельности (меконий) попадали в околоплодную жидкость, а избыточная вода постепенно выводится из организма животного, но полностью ее избыток выйдет не ранее, чем через 14 дней после рождения", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что бедное белком мясо теленка до 14 дней также не содержит никаких полезных компонентов: биологически активных веществ, ферментов и витаминов.

"То есть то, ради чего, собственно, мы покупаем мясо для потребления - качественные полезные белки и витамины - в молочной телятине отсутствует", - подчеркнул эксперт.