Новое исследование выявило эффективный способ улучшить состояние микрофлоры кишечника



Сотрудники клиники Майо в Рочестере совместно учеными из Университета Иллинойса доказали, что физические упражнения являются эффективным способом улучшить микрофлору кишечника, пишет Tandfonline.

Читайте такжеТренироваться нужно на пустой желудок - врачи

Они провели два независимых исследования. В первом микрофлору кишечника обогащали лабораторным мышам, специально выращенным в стерильных условиях. Также их специально содержали в условиях пониженной физической активности.

По условиям эксперимента, этим мышам пересадили фекальный материал, взятый у их сородичей, ведущих активный спортивный образ жизни. Для сравнения некоторым животным пересадили кал не от мышей-спортсменов, а от «лежебок».

Различия получились очевидными: у грызунов, которым трансплантировали кишечную микробиоту от подвижных сородичей, резко возросла доля микробов, которые продуцируют бутират - короткоцепочечную жирную кислоту, поддерживающую здоровье клеток кишечника, уменьшающую воспаление и генерирующую энергию для своего хозяина. Эти мыши также оказались более устойчивыми к язвенному колиту, воспалительному заболеванию кишечника.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученые

Во втором исследование кишечной микрофлоры проводили уже на людях. Сначала их в течение 6 недель нагружали регулярными физическими упражнениями, а затем в последующие 6 недель оставили в покое. Выяснилось, после тренировок у участников увеличилось количество бутирата, но стоило им вернуться к привычному малоподвижному образу жизни, этот эффект сошел на нет.

Авторы исследования подчеркивают, что обнаруженные изменения в микрофлоре кишечника имели место только благодаря тренировкам, без каких-либо диет.