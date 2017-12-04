В 2016 году в мире ВИЧ-инфекцией каждый час заражались 18 детей - ЮНИСЕФ

Менее половины всех мужчин в мире, живущих с ВИЧ-инфекцией, проходят курс лечения. Среди женщин этот показатель составляет 60 процентов. Такие данные приводятся в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу ().

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Как сообщается в докладе, мужчины реже тестируются на ВИЧ, в результате многие из них не получают антиретровирусные препараты или обращаются за помощью на поздних стадиях заболевания. По данным ЮНЭЙДС, мужчины также чаще, чем женщины, прерывают курс лечения.

Россия остается одной из немногих стран мира, где продолжает расти число новых случаев ВИЧ. Покончить со СПИДом к 2030 году, как это заложено в Целях устойчивого развития, можно только обеспечив право всех людей на здоровье.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сегодня приводят последние данные по заболеваемости СПИДом среди детей. В 2016 году ВИЧ-инфекцией каждый час заражались 18 детей. Всего в возрастной группе до 14 лет в прошлом году было зарегистрировано 160 тысяч новых случаев заражения. 120 тысяч детей скончались в результате заболевания СПИДом.

В ООН напоминают о необходимости использовать средства контрацепции и регулярно сдавать анализы на ВИЧ. Те, кто внутривенно употребляет наркотики, должны пользоваться только одноразовыми шприцами. Узнав о своем ВИЧ-положительном статусе, больной должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше начнется лечение, тем больше вероятности прожить долгую и полноценную жизнь.