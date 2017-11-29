В Европе 80% новых случаев ВИЧ-инфицирования приходится на страны восточного региона - ВОЗ

Европейский регион ВОЗ, куда входят и постсоветские страны, – единственный регион в мире, где растет число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Это связано, в частности, с тем, что более половины случаев диагностируется уже на поздней стадии болезни, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеУкраина остается страной с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции – МинздравС момента инфицирования до постановки диагноза проходит в среднем три года, то есть носители вируса долгое время ни о чем не подозревают и заражают других.

Как сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году в европейском регионе было диагностировано 160 тысяч новых случаев заболевания. При этом 80 процентов из них приходится на страны восточной части региона.

Специалисты считают, что власти этих стран прилагают недостаточно усилий к борьбе с ВИЧ/СПИДом и призывают их принять необходимые меры, в том числе – профилактические.

На сегодняшний день число людей, живущих с ВИЧ, составляет около 37 миллионов человек.