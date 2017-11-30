Мозг подростков не умеет правильно реагировать на вознаграждение и наказание - психологи

17:52, 30 ноября 2017
Зарубежные новости
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Психологи наблюдали за активностью мозга добровольцев 13-20 лет, пока те играли в компьютерную игру. 

pixabay.com

Мозг подростков не умеет правильно реагировать на вознаграждение и наказание, выяснили ученые Гарвардского университета, пишет The Daily Mail.

Психологи наблюдали за активностью мозга добровольцев 13-20 лет, пока те играли в компьютерную игру. Ставки в игре были высокими либо низкими. В первом случае участники получали один доллар за правильный ответ и теряли 50 центов при неправильном ответе, а во втором - зарабатывали 20 центов за верный ответ и теряли 10 центов при неверном, 

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Ученые обнаружили, что участники, которые были старше, повышали свою продуктивность при высоких ставках, а те, кто был младше, - нет. По словам специалистов, дело в том, что мозг младших участников не реагировал на вознаграждение, так как еще этому не научился. Ведь префронтальная кора, отвечающая за предсказание последствий тех или иных поступков, созревает позже всего. 

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Теги: #подростковое здоровье#подростковая агрессия