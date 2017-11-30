ВОЗ заявляет о стагнации в борьбе с малярией

После существенных глобальных успехов в борьбе с малярией, в этой сфере наступила стагнация. В 2016 году – по сравнению с 2015 годом – число случаев заболевания увеличилось на 5 миллионов. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения.

Читайте такжеВ Азии распространяется суперопасная форма малярии: обычному лечению не поддается445 тысяч человек в 2016 году скончались в результате заболевания малярией. Это показатель почти не отличается от показателя 2015 года. 90 процентов всех случаев малярии, а также смертей в результате этой болезни приходятся на Африку.

Как подчеркивают в ВОЗ, если ситуация не изменится, международному сообществу не удастся добиться поставленных целей по борьбе с малярией. Согласно глобальной стратегии ВОЗ, к 2020 году заболеваемость малярией и смертность от нее должны сократиться на 40 процентов.

Главная причина, по которой человечество пока не может приблизиться к этому показателю, – недостаток финансирования, как на национальном, так и на международном уровне.

В 2016 году объем глобальных инвестиций на проекты по борьбе с малярией составили 2,7 млрд долл. США, а это - менее половины необходимой на эти цели суммы.