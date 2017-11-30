Как избежать риска травм на тренировках: рекомендации медиков

Считается, что прогресс в спорте прекращается, когда тело привыкает к тренировкам, поэтому многие фитнес-эксперты советуют удивлять тело обилием разных упражнений и систем тренировок. Однако новое исследование свидетельствует, что большего прогресса вы достигнете, если будете фокусироваться на одной тренировочной программе, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеУченые рассказали, как остановить старение мозга

Медики выяснили, что постоянно меняя тренировочную программу, как раз, не будет достигнут уровень безопасной адаптации и повысится риск травм. Более того, тело не сможет построить новую мышечную ткань и усвоить новые навыки. Например, задача - добиться гибкости; и занятия по йоге работают на нее. Если переключиться на бокс на следующий день после йоги, то человек потеряет гибкость, и повысится риск травмы.

Иной вид тренировок не поможет и атлетам, фокусирующимся только на одном направлении спорта. Так, в борьбе важнее выносливость, которая наращивается определенными упражнениями. Рост же мышечной массы как в бодибилдинге, будет не только лишним, но и вредным.

Если же человек хочет просто снизить вес, ему следует задействовать разные части тела во время тренировки. В любом случае, в тренировочном режиме должны быть аэробные упражнения, силовой тренинг, упражнения на укрепление средней части тела (core), упражнения на равновесие и гибкость.