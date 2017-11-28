Ученые выявили новое суперсвойство чеснока
Медики выявили, что соединение чеснока - аджоен, разрушает структуру колоний резистентных бактерий и позволяет антибиотикам снова обрести силу.
Ученые Университета Копенгагена обнаружили, что чеснок реально поможет победить устойчивые бактерии, вызывающие больничные инфекции, пишет The Daily Mail.
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Медики выявили, что соединение чеснока - аджоен, разрушает структуру колоний резистентных бактерий и позволяет антибиотикам снова обрести силу. Соединение опасно для бактерий, так как оно вмешивается в работу гена, необходимого бактериям для прикрепления к тканям человека. Плюс, без этого гена бактерии не могут воспроизводиться.
По словам ученых, аджоен можно использовать для лечения кистозного фиброза и хронических ран у больных сахарным диабетом, а также соединение эффективно против золотистого стафилококка, устойчивого к метициллину (MRSA). Соединение подавляет активность особого гена, что приводит к разрушению бактериальной биопленки. Это клейкое образование, прилепляющее колонии бактерий к тканям человека и защищающее бактерии от лекарств. Хотя аджоен сам по себе бактерии не уничтожает, он не дает им общаться между собой, тем самым тормозя процесс размножения.
В итоге антибиотики и иммунная система могут включиться в активную борьбу с патогенами. Соединение протестировали на двух типах бактерий - Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Оказалось, оно противостояло обеим бактериям одновременно, претендуя на роль идеального дополнения к антибиотикам.