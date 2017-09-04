ООН: 40 % жертв эпидемии холеры в Йемене - дети

Йемен не только охвачен жестоким вооруженным конфликтом – там также свирепствует холера. Над страной нависла серьезная угроза голода. На сегодняшний день в Йемене зарегистрировано 500 тысяч больных холерой или с подозрениями на холеру. Основные жертвы насилия и разрухи - гражданские лица. При этом дефицит финансирования гуманитарной деятельности в стране составляет почти 60 процентов.

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Об этом говорится в совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН и глав внешнеполитических ведомств Швеции и Швейцарии.

«Кризис в Йемене – это рукотворная катастрофа. Он стал следствием конфликта, в ходе которого применяется тактика, приводящая к страданиям людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры», - говорится в совместной статье Координатора чрезвычайной помощи ООН Стивена О’Брайена, министров иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и Швейцарии Дидье Буркхальтера.

Ее авторы отметили, что «гремучая смесь» конфликта, голода и холеры – серьезная угроза жизни для 21 миллиона йеменцев.

В результате обстрелов и воздушных бомбардировок в Йемене разрушена инфраструктура, пострадала система водоснабжения и канализации. Люди не имеют доступа к чистой воде.

«У миллионов людей в результате бомбардировок и обстрелов были разрушены дома, уничтожены школы, рынки, целые города. Семьи, спасая свою жизнь, были вынуждены бежать», - говорится в статье.

Почти половина всех медицинских учреждений либо не функционирует совсем, либо работает в ограниченном режиме. В оставшихся клиниках и больницах не хватает персонала, лекарств и оборудования. При этом холера свирепствует почти во всех провинциях страны и уже привела к гибели двух тысяч человек. По меньшей мере, 40 процентов жертв холеры - дети.

Сейчас оказанием гуманитарной помощи йеменцам занимаются более 120 гуманитарных организаций. Две трети из них - национальные НПО. Они работают во всех провинциях страны и помогают доставлять продовольственную помощь для 4,3 миллиона человек ежемесячно.

«Но этого недостаточно», - заявили представители ООН, Швеции и Швейцарии. Подчеркнув, что жители Йемена гибнут и переживают невыносимые страдания, они призвали предпринять решительные действия на четырех направлениях: обеспечить безопасный гуманитарный доступ к нуждающимся в помощи; увеличить масштабы гуманитарной помощи; снять в Йемене ограничения на импорт и добиваться прекращения огня.

Авторы заявления призвали международных доноров выполнять свои обязательства, взятые в апреле 2017 года на конференции по Йемену. Тогда доноры пообещали выделить для Йемена 1,1 млрд. долл. США. На сегодняшний день было получено три четверти этой суммы. При этом потребности Йемена в международной помощи достигли 2,3 млрд. долл. США, в основном, из-за роста масштабов заболеваний холерой. В результате дефицит финансирования гуманитарной деятельности в стране составляет почти 60 процентов.