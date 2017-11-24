Исследования опровергли факт, что популярные лекарства вызывают развитие слабоумия

Предыдущие исследования показали, что ингибиторы протонной помпы, которые обычно назначают при изжоге и других кислотозависимых заболеваниях, повышают риск развития деменции. Но теперь специалисты доказали: это не так. Ученые проанализировали данные 3484 взрослых в возрасте 65 лет и старше, пишет The Deccan Chronicle.

На момент начала исследования у участников не было деменции. Исследователи следили за добровольцами в среднем около 7,5 года. Специалисты выясняли, часто ли участники принимали ингибиторы протонной помпы. Также они оценивали длительность приема этих препаратов.

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Кроме того, ученые искали случаи деменции. За время исследования слабоумие развилось почти у 24% добровольцев. 670 человек столкнулись с болезнью Альцгеймера (самой распространенной формой деменции). Прием ингибиторов протонной помпы не был связан со слабоумием.

По данным других исследований, прием ингибиторов протонной помпы увеличивает вероятность пневмонии, инфаркта, переломов и преждевременной смерти. Исследователи из Университетского колледжа Лондона и Гонконгского университета обнаружили, что из-за долгого приема этих лекарств риск развития рака желудка может удвоиться.