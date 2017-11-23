Ученые назвали негативные последствия использования ополаскивателей для рта

Американские ученые обнаружили неожиданные негативные последствия регулярного использования ополаскивателей для рта. Исследование направлено на публикацию в журнал Nitric Oxide, сообщает The Telegraph.

Ополаскиватели, как показали специалисты, уничтожают находящиеся во рту бактерии, которые препятствуют развитию ожирения и сахарного диабета второго типа.

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К подобным выводам ученые пришли, проанализировав анамнезы более тысячи человек в возрасте 40-65 лет, у которых наблюдались ожирение и склонность к развитию сахарного диабета. Оказалось, что риск появления последнего заболевания у участника данной выборки возрастал до 20 процентов, если он пользовался ополаскивателем раз в день, и до 30 процентов, если два раза в сутки.

Ученые отметили, что используемые в ополаскивателях антибактериальные вещества, как правило, уничтожают не только опасные, но и полезные для организма микробы. В частности, те, которые вырабатывают оксид азота, принимающий участие в обмене веществ и регуляции уровня сахара в крови.