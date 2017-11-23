Сотрудников Teva в Израиле и США ждут массовые сокращения

Компания Teva намерена сократить 20-25% из почти 7 тыс. работников в Израиле, также сокращения затронут сотрудников американских предприятий производителя дженериков, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеСША и ЕС договорились об инспекциях фармацевтических заводовСейчас в США насчитывается около 10 тыс. сотрудников Teva. В ближайшие несколько недель уведомление об увольнении получат «десятки процентов» из них, рассказали знакомые с ситуацией источники. Пресс-представитель Teva от комментариев отказался.

Крупнейший производитель воспроизведенных лекарственных препаратов переживает сейчас тяжелые времена. Компания сейчас распродает свои активы для погашения долга размером 34,7 млрд долларов, а также утратила монополию на один из своих бестселлеров. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время Teva внедрит программу оптимизации затрат и снижения расходов.