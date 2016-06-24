Международные фармкомпании впервые рассказали, кому и сколько платили в России

Разработчик и производитель лекарств GlaxoSmithKline (GSK) сообщил, что в 2015 г. заплатил российским врачам и ученым 619 млн руб., с учетом неденежных выплат (1 доллар - 65 руб.), пишут "Ведомости".

Около 22 млн руб. распределились между 331 врачом, примерно 15 млн руб. досталось 37 организациям здравоохранения. Оставшиеся 581,6 млн руб. – выплаты, связанные с проведением исследований (зарплаты, компенсация затрат на диагностику, ведение пациентов и проч.).

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Ранее о выплатах отчитались еще несколько фармацевтических компаний, в том числе один из лидеров российского рынка – Bayer. Общие выплаты Bayer в России составили в прошлом году 411,7 млн руб., в том числе специалистам здравоохранения – 235,7 млн руб., организациям – 109 млн руб., остальное – на исследования, сказано в сообщении Bayer.

Merck Sharp & Dohme (MSD), как следует из ее отчета, выплатила врачам и ученым более 647,7 млн руб., из них 41% – для проведения исследований и разработок, рассказывает представитель компании. Другие 40% – выплаты специалистам здравоохранения, оставшиеся 19% – пожертвования и гранты в пользу организаций здравоохранения. Berlin-Chemie/Menarini сообщила о выплате 49,6 млн руб. 586 врачам и еще 69 млн руб. – 90 организациям здравоохранения.

На сайте Pfizer сообщается о выплате 16,8 млн руб. 11 российским организациям. Представители российских подразделений Sanofi, Novartis, Pfizer, Janssen (структура J&J), «Р-фарма», Takeda заверили, что их компании тоже опубликуют аналогичные данные.

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Представитель Teva говорит, что компания предоставит информацию в российскую Ассоциацию международных фармпроизводителей (AIPM) напрямую. Данные о платежах в России фармкомпании раскрывают впервые (по другим странам они отчитывались и раньше). Это делается в соответствии с кодексами AIPM и Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, объясняет представитель GSK. Врачам и ученым компании могли оплачивать проезд и проживание, а также «услуги и консультирование».

Под видом услуг чаще всего фигурирует научно-педагогическая деятельность, например подготовка и чтение лекций, рассказывает представитель GSK; консультацией считается в том числе участие в совете экспертов. В среднем один российский врач (из тех, кто участвовал в программах фармкомпаний) получил за год от MSD 44 191 руб., от GSK – 66 465 руб., от Berlin-Chemie – 84 641 руб. Некоторые, впрочем, заработали более значимые суммы.

Планы на 2016 г. опрошенные «Ведомостями» компании не комментируют.