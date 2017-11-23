Исследования выявили значительные изменения в мозге у людей с депрессией

Сотрудники Сычуаньского университета в ходе сканирования мозга нашли общие чертыу депрессии и социофобии. Также были найдены различия. Исследователи сделали МРТ 37 добровольцам с клинической депрессией, 24 участникам с социофобией и 41 психически здоровому человеку, пишет Medical News Today.

Читайте такжеНастроение человека являeтся заразным для окружающих - исследованиеСпециалисты оценивали толщину коры головного мозга. Ученые установили, что толщина коры в ряде областей мозга у добровольцев с депрессией и социофобией отличалась от контрольной группы. В одних зонах мозга кора была толще, а в других - тоньше. Некоторые изменения оказались одинаковыми у людей с разными психическими расстройствами, а некоторые - нет.

К примеру, ученые выявили у участников с депрессией и социофобией особенности нейронных сетей, связанных с вниманием. Кроме того, островковая доля и передняя поясная кора, связанные с эмоциями, были толще у людей с депрессией и социофобией по сравнению с контрольной группой. Еще исследователи обнаружили у людей с социофобией особенности нейронной цепи, имеющей отношение к страху, а у людей с депрессией - особенности области мозга, в которой расположена нейронная сеть, отвечающая за распознавание зрительных образов.