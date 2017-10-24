Депрессия сокращает жизнь человека - ученые

Канадские ученые пришли к выводу, что развитие депрессии резко повышает шансы умереть в раннем возрасте и для мужчин, и для женщин, пишет CMAJ.

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Молодежь в возрасте 25 лет, страдающая от депрессии, имеют значительно меньшую продолжительность жизни в последующие 60 лет, чем остальные люди.

Исследователи из университета Оттавы пояснили, что участники экспериментов с депрессией в среднем прожили на 4-18 лет меньше, чем остальные добровольцы.

Как пояснил професор Айэн Колмэн, особенно ученых настораживает, что этот показатель вырос на 50% для женщин, начиная с 1992 по 2011 год.

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. В последние годы выяснилось, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни.

Что характерно, депрессия сокращает жизнь человека даже в тех случаях, если он давно избавился от нее, наблюдая на протяжении 50 лет за здоровьем примерно трех тысяч канадцев, живущих в городах и селениях на восточном побережье Северной Америки.

По словам ученых, интроверты поддаются депрессии намного чаще, чем экстраверты. Кроме развивающих игр, также ученые говорят о благотворном влиянии на человеческую психику игр в стратегии.

Ранее ученые из университета Торонто пришли к выводу, что страдающие депрессией люди могут справиться с ней примерно за год

Другое исследование показало, что чем больше молодые люди сидят в социальных сетях, тем сильнее у них депрессия. Ученые исследовали 1,7 тыс. человек от 19 до 32 лет и те, кто сидел в соцсетях весь день, оказались в группе риска - они чаще впадают в депрессию со всеми ее клиническими симптомами.

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Причина этого кроется в том, что человек получает сильно искаженную информацию из социальных сетей - только идеальные фотографии, только самые счастливые моменты из жизни другого человека и на этом фоне может возникнуть представление о своей неполноценности и ущербности.

Авторы исследования сделали вывод, что в конце концов возникает своего рода порочная зависимость, при которой человек впадает в уныние от соцсетей, но ищет утешения там же, на страницах своих виртуальных друзей.