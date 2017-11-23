В Мексике прооперировали самого тяжелого мужчину в мире, весившего 600 кг (видео)

10:44, 23 ноября 2017
Зарубежные новости
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33-летний Хуан Педро Франко весил 600 килограммов. 

Фото: newsru.co.il

Самого тяжелого в мире мужчину прооперировали в Мексике, пишет ТСН.

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33-летний Хуан Педро Франко весил 600 килограммов.

В течение часа Франко вшивали желудок и откачивали жир. А после этого на трое суток перевели в реанимацию, где врачи будут наблюдать за состоянием пациента.

Чтобы получить разрешение на хирургическое вмешательство, рекордсмена посадили на специальную диету, за три месяца Хуан потерял 175 килограммов.

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Теги: #самый тяжелый человек в мире#проблема ожирения