В Мексике прооперировали самого тяжелого мужчину в мире, весившего 600 кг (видео)

Самого тяжелого в мире мужчину прооперировали в Мексике, пишет ТСН.

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33-летний Хуан Педро Франко весил 600 килограммов.

В течение часа Франко вшивали желудок и откачивали жир. А после этого на трое суток перевели в реанимацию, где врачи будут наблюдать за состоянием пациента.

Чтобы получить разрешение на хирургическое вмешательство, рекордсмена посадили на специальную диету, за три месяца Хуан потерял 175 килограммов.