В Великобритании объявили борьбу с эпидемией детского ожирения: пиццы и бургеры станут меньше

Пиццы и бургеры в Британии станут меньше, у них также снизят содержание жиров и соли. К этому представители здравоохранения страны обязали производителей продуктов, пишет ТСН.

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Треть маленьких британцев в возрасте от 10 до 12 лет имеют лишний вес и ожирение. Причина – чрезмерное употребление пиццы и разнообразных снеков.

Производителей просят сократить порции и содержание в продуктах жиров и соли. А именно - уменьшить размер бургеров и выпускать чипсы в меньших упаковках. Если производители не пойдут на такой шаг добровольно, эти рекомендации сделают принудительными.

Ранее в марте в Британии стартовала программа по уменьшению сахара в продуктах питания. В частности, шоколадные плитки стали меньше. Эта программа была введена прежде всего благодаря известному английскому ресторатору Джейми Оливеру.