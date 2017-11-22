Диетологи рассказали, как правильно питаться в холодное время года

По мнению диетолога Сони Наранг, чтобы улучшить самочувствие, необходимо отказаться от жареной, жирной пищи и внедрить в рацион определенные продукты, пишет Zee News.

Читайте такжеУмственные способности зависят от времени годаК примеру, обычные сладости лучше заменить козинаками из кунжута с тростниковым сахаром. Кунжут - отличный источник антиоксидантов, а тростниковый сахар способен снизить риск дефицита железа. На фоне общего упадка жизненных сил эта сладость станет отличным дополнением рациона.

Важно, чтобы в организм поступали витамины С и А. Они укрепляют иммунитет, поддерживают зрение и кожу. Обратите внимание на апельсины, морковь или гуаву. Обжаренные или перемолотые семена льна вместе с семечками тыквы или грецким орехом дадут достаточную порцию Омега-3. А эта кислота необходима для нормальной работы ключевых систем организма.

Кстати, любые орехи должны быть в осенне-зимнем рационе. К примеру, в кешью много витамина Е, помогающего поддержать здоровье не только изнутри, но и снаружи. Витамин Е чрезвычайно полезен для кожи, которая из-за холода находится в стрессе.

Яичница с овощами - оптимальное сочетание белка и растительных антиоксидантов. В качестве идеальной сладости диетолог предлагает печенье с корицей. Как показали многочисленные исследования, корица укрепляет иммунитет и дает прилив энергии.