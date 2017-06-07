Клубника повысит иммунитет и компенсирует недостаток йода в организме - медики

По содержанию витамина С клубника уступает только черной смородине, в пяти ягодах средней величины витамина С столько же, сколько в одном крупном апельсине, рассказывает врач-терапевт Марина Кириенко. Фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в малине и винограде.

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Клубника - отличное профилактическое средство от таких болезней, как атеросклероз и гипертония. Если каждый день есть эти ягоды, укрепляются иммунная система и стенки сосудов. Клубника обладает мощным противовоспалительным и противомикробным действием. Поэтому при больном желудке ее прописывают как лекарство.

Антимикробные свойства клубники используются для лечения воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах изо рта. Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в нашей повседневной пище и питьевой воде.

Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным диабетом.

При заболеваниях почек и мочевых путей рекомендуется весь сезон употреблять ягоды клубники. Лучше есть каждый день не менее 400 граммов. При всех почечных недугах следует пить отвар из корней клубники. Клубника является природным мочегонным средством и успокаивающе действует на печень.

Салициловая кислота, которая содержится в ягодке, помогает и при болях в суставах. Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии. Ягоды клубники и отвар из ее листьев нормализуют обмен веществ и давление, избавляют от бессонницы.

Однако следует знать, что клубника - сильный аллерген. Так что людям с аллергией нужно уменьшить ее потребление или запивать ее любым кисломолочным продуктом. . Клубника также противопоказана при повышенном выделении желудочного сока, длительных желудочных и печеночных коликах.