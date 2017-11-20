Энергетики вызывают развитие тяжелых заболеваний - медики

Сотрудники Гарвардской школы общественного здоровья выяснили, что энергетики стоят за множеством проблем со здоровьем, включая ожирение, гипертонию и проблемы с психикой. Употребление энергетиков увеличивает риск стресса, тревоги, злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ), агрессии, усталости, раздражения, боли в желудке и проблем с почками, пишет Zee News.

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Кроме того, специалисты говорят, что не стоит смешивать энергетики с алкоголем. Это заставляет людей употреблять больше спиртного. Маскируя алкогольное опьянение, энергетики повышают вероятность обезвоживания и отравления алкоголем. Ученые пришли к выводу, что минусы употребления энергетиков перевешивают плюсы, такие как кратковременное повышение уровня энергии, выносливости и концентрации.

http://zeenews.india.com/health/energy-drinks-may-affect-mental-health-up-blood-pressure-2057543