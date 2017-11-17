В США одобрено высокоэффективный препарат для лечения гемофилии

В США одобрено лекарственное средство эмицизумаб (emicizumab), способное сократить число кровотечений при гемофилии А на 87%. Регистрационное удостоверение было выдано компании Genentech (входит в состав Roche), сообщает FDA.

Читайте такжеВ Украине пациенты с гемофилией не обеспечены качественными лекарствами - ВТГГемофилия А является наиболее распространенным типом данного заболевания - встречается в 80% случаев. У некоторых пациентов со временем начинается выработка ингибиторов к стандартной заместительной терапии недостающего фактора VIII, что повышает риск серьезных и жизнеугрожающих кровотечений. Эмицизумаб является первым в своем классе биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Препарат был одобрен в качестве профилактического средства и должен вводиться подкожно один раз в неделю.

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Высокая эффективность нового лекарственного средства была подтверждена клиническими исследованиями, которые окращение числа эпизодов кровотечений среди страдающих гемофилией пациентов, переставших отвечать на стандартную терапию (по сравнению с агентами обходного действия) составило 87%. Также у 62,9% пациентов, получавших эмицизумаб, количество эпизодов кровотечений было равно нулю, тогда как в группе агентов обходного действия данный показатель был отмечен только у 5,6% пациентов.

Еще одно исследование показало, что на фоне новой терапии у 87% участников младше 12 лет вообще не столкнулись с эпизодами кровотечений в течение более 38 недель.