В Украине пациенты с гемофилией не обеспечены качественными лекарствами - ВТГ

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Всеукраинского общества гемофилии (ВОГ) Александр Шмило.

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Он подчеркнул, что сегодня к проблеме с обеспечением препаратами больных гемофилией добавилась еще и проблема массового инфицирования ВИЧ, гепатит В, С через внутривенное введение препаратов прошлого века (плазмы, криопреципитата).

«По нашим данным, в Украине пациенты с гемофилией с 16 лет в 99% инфицированы гепатитом С, почти 60% летальных исходов у больных гемофилией происходят из-за цирроза печени, а не кровоизлияния. Сейчас ситуация осложняется тем, что только в конце первого месяца 2017 года был объявлен тендер на закупку препаратов для больных гемофилией из государственного бюджета за 2016 год. Это говорит о том, что современные, безопасные препараты появятся не раньше апреля 2017 года, а весь промежуток времени будут применяться опасные препараты, которые не имеют сертификации по международным требованиям», - сказал Шмило.

По его словам, власти Киева выделили на решение проблемы пациентов с гемофилией 136 млн грн. «Для сравнения - в 2016 году для лечения гемофилии у взрослых по Украине было выделено 119 млн, на детей 163 млн грн. В 2017 выделено 421 млн грн для взрослых больных, на детей - 240 млн грн. И это бы радовало, если бы не инфляция. На счету Минздрава лежали деньги полгода, пока передали... почему такая тянучка была - не объяснили», - сказал Шмило.

Председатель Львовской областной организации ВОГ Андрей Высоцкий акцентировал, что во Львовской области проблема лечения гепатита у взрослых больных гемофилией – катастрофических размеров.

«С осени 2016 пациенты не имеют современных очищенных препаратов для лечения гемофилии. В Украине нет централизованной поставки качественных препаратов для лечения гемофилии. Местные власти не помогают, несмотря на многочисленные обращения больных и заявки на закупку лекарств», - сказал Высоцкий.

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По его словам, больные гемофилией используют препараты, из-за которых очень легко заразиться смертельными вирусными инфекциями.

«Практически 100% больных гемофилией имеют серьезные проблемы. Заражение больных гемофилией гепатитом С происходило из-за использования некачественных препаратов, которые не очищены. Дети, которые с рождения были на препаратах качественных, которые отвечают современным требованиям, сейчас переходят на старые препараты. Затраты, которые государство уже выделило на лечение детей с гемофилией эффективными препаратами, перечеркиваются», - отметил Высоцкий.

Гемофилия - это тяжелое орфанное, генетическое заболевание, которое характеризуется нарушением свертываемости крови вследствие дефицита отдельных белков - факторов свертывания крови.