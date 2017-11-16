Диетологи обнаружили продукты, что могут содержать суперполезную жирную кислоту омега-3

Обычно считалось, что жирные кислоты омега-3 содержит лишь жирная рыба, теперь же ученым удалось расширить список полезных продуктов, пишет The Daily Mail.

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Добавление куриного мяса и яиц в рацион снижает риск сердечных приступов, инсультов, деменции и депрессии.

В рамках уникального эксперимента Королевского колледжа хирургов Ирландии и компании Devenish кур кормили добавкой OmegaPro на базе водорослей, богатых полененасыщенными жирными кислотами. Потом мясо и яйца птицы давали 161 добровольцу в размере минимум трех порций в неделю. При этом производился анализ крови.

Оказалось, подобное изменение рациона приводило к повышению уровня жирных кислота в крови и улучшение показателей "Индекса омега-3" (оценивается количество омега-3, докозагексаеновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты в мембране красных кровяных клеток). Если Индекс снижен, то у человека высокий риск болезней сердца и мозга. Кстати, менее 20% мирового населения имеют нормальные показатели омега-3.