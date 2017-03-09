Кофе защищает нейроны мозга от стресса - исследование

Кофе усиливает эффект энзима NMNAT2, защищающего нейроны от стресса и борющегося с дефектными тау-белками в мозге, образующие патологические отложения. Не секрет, что дефектные белки связаны с целым набором нейродегенеративных недугов, включая болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хантингтона, пишет The Daily Mail.

Согласно исследованию Университета Блумингтона более 1280 соединений в уже существующих лекарствах, были выделены 24 соединения, влияющие на выработку NMNAT2 в мозге. Притом, ранее на примере мышей эксперты показывали, что кофеин улучшает работу памяти у животных с высокой концентрацией дефектных белков. Кофеин давали мышам, выделявшим мало NMNAT2. И тогда выработка энзима восстанавливалась.

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Исследователи надеются, что кофеин, который потребляется большинством взрослого населения, может помочь замедлить прогрессирование дегенеративного заболевания.