Употребление орехов предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний - медики

Гарвардские ученые пришли к выводу, что употребление пригоршни любых орехов два раза в неделю почти на четверть снижает риск сердечных заболеваний, пишут Новости Израиля.

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В течение трех десятков лет следя за здоровьем свыше 200 тысяч человек, и пришли к выводу, что люди, два раза в неделю и чаще употребляющие в пищу фисташки, пекан, грецкие орехи, лесные орехи, миндаль и даже арахис гораздо меньше рискуют развитием сердечных и сердечно-сосудистых, чем люди, не употребляющие орехи.

Кроме того, несмотря на высокую калорийность орехов, ученые не нашли никаких подтверждений тому, что употребление орехов приводит к набору веса.