Женщины, пережившие три травматических события, склонны к болезням сердца - кардиологи

Ученые из Университета Питтсбурга установили, что женщины, пережившие три травматических события, склонны к болезни сердца, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеВрачи снова предупреждают о вреде соли для сердца

Кардиологи отмечают, что риск сердечного заболевания повышают автокатастрофы, смерть детей, стихийные бедствия и физическое насилие.

В исследовании приняли участие 272 женщины. Участницы ответили на вопросы о травматических событиях в их жизни. Исследование віявило, что у женщин, переживших три травматических события, снижена эндотелиальная функция. Это является фактором риска болезней сердца и сосудов.

Специалисты надеются, что врачи будут учитывать их выводы при оценке риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Ученые добавляют, что в 2015 году из-за болезни сердца, часто связанной с гипертонией, высоким уровнем холестерина и ожирением, в мире умерли 8,76 миллиона человек.