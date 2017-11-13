На Мадагаскаре количество зараженных легочной чумой превысило 2 тысяч человек

С начала вспышки легочной чумы на Мадагаскаре количество заражений превысило 2000, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно информации, по состоянию на 8 ноября на острове зарегистрировано 2034 случая заражений и 165 смертей.

При этом более 1560 человек больны легочной чумой (передается воздушно-капельным путем), а 295 - бубонной. Другим пока не поставили точного диагноза.

В ВОЗ ситуацию назвали страшной.

Подчеркивается, что не исключено, что чума может выйти за пределы острова на ближайшие девять стран Африки.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что на острове Мадагаскар 94 человека умерли от легочной чумы.

Представители ВОЗ заявили, что возможность распространения заболевания за пределы острова крайне мала.