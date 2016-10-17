Ученые работают над вакцинами от легочной чумы

Следующая вспышка заболевания, спровоцированная той же бактерией, опустошила половину Европы, пишет Live Science. Сейчас с болезнью практически справились — однако в США, например, ежегодно регистрируется около 7 случаев заболевания (В июле 2016 года бубонная чума была зафиксирована в России — 12-летний мальчик заболел ей, заразившись от сурка).

Исследователи из Техасского университета (University of Texas) работают над созданием вакцины от самой опасной разновидности чумы, поражающей легкие — к тому же это единственный вид болезни, передающийся по воздуху.

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Для того, чтобы создать три препарата, ученые модифицировали геном бактерии Yersinia pestis так, чтобы он не мог спровоцировать заболевание, но при этом запускал иммунный ответ организма. Каждый из этих трех препаратов в количестве двух доз вкололи мышам и крысам. В ходе экспериментов, продолжавшихся 4 месяца (120 дней) после вакцинации, специалисты заражали мышей легочной чумой. Прививка сработала — в зависимости от конкретных действий выжило 80-100% особей. В своей статье исследователи подчеркнули, что все три вакцины стимулировали иммунный ответ организма у животных и защитили их от заражения.

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Прививок от легочной чумы, одобренных FDA, на данный момент не существует. Ранее была разработана вакцина, защищавшая от бубонной чумы, однако производитель прекратил ее выпуск. Сейчас чума излечима, если начать курс антибиотиков вскоре после заражения, однако ученые отметили, что из-за опасности заболевания, а также того, что штаммы чумы могут быть использованы как биологическое оружие, оптимальной стратегией является вакцинация.

В ближайшем будущем сотрудники Техасского университета планируют перейти к следующему этапу тестирования — на обезьянах.