Ногти расскажут о состоянии здоровья человека - медики

17:31, 10 ноября 2017
Зарубежные новости
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Вследствие нехватки витаминов, кальция и белков в рационе ногти нередко становятся хрупкими, а из-за дефицита железа - вогнутыми.

pixabay.com

Медики утверждают, что оценка состояния ногтей позволяет выявить проблемы с легкими, почками, печенью, артрит, дефицит витаминов и минералов, физический стресс, недоедание, рак и другое, пишет The Deccan Chronicle.

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Например, при анемии и псориазе на ногтях образуются ямки. Побледнение половины ногтя свидетельствует о снижении уровня альбумина в крови. 

При недостатке кислорода ногти синеют. А при инфекционном эндокардите участки кожи под ногтями начинают кровоточить. Также специалисты говорят: вследствие нехватки витаминов, кальция и белков в рационе ногти нередко становятся хрупкими, а из-за дефицита железа - вогнутыми.

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Деформация ногтей является одним из симптомов эмфиземы и других проблем (симптом барабанных палочек). Маленькие ямки на ногтях могут образовываться при экземе и артрите. Горизонтальные линии (линии Бо) на ногтях - признак физического стресса. Они часто появляются после химиотерапии.

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Теги: #профилактика болезней#состояние ногтей