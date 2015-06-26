Учёные уверены, что через два года человеку перельют искусственную кровь

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) сообщила, что в 2017 году начнутся клинические испытания искусственной крови, полученной в лабораторных условиях из стволовых клеток.

Сообщается, что клинические исследования пройдут под контролем сотрудников Бристольского университета, а также ученых из Оксфордского и Кембриджского университетов. В рамках эксперимента примерно 20 здоровым добровольцам введут от 5 до 10 мл искусственной крови, сообщает Медпортал со ссылкой на ВВС.

Сотрудники NHS пояснили, что применение искусственной крови может помочь пациентам, страдающим от таких заболеваний, как серповидноклеточная анемия. «В течение длительного времени ученые во всем мире искали альтернативу донорской крови. Мы уверены, что к 2017 году наша команда будет готова провести клинические испытания», — объяснил сотрудник NHS Ник Уоткинс (Nick Watkins). По его словам, искусственная кровь не заменит применения донорской крови, однако с ее помощью врачи смогут эффективнее лечить некоторые заболевания.